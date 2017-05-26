Москалькова: предлагать голосовать за снос пятиэтажек до принятия закона рано

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что предлагать жителям пятиэтажек голосовать за или против сноса домов до принятия федерального закона о реновации жилого фонда столицы преждевременно. Об этом говорится в заявлении по вопросам реновации, опубликованном на сайте омбудсмена.

"Представляется, что до тех пор, пока все существенные вопросы реновации не будут урегулированы федеральным законом, преждевременно предлагать гражданам решать судьбу своих домов и свое будущее", - говорится в заявлении.

Москалькова отмечает, что голосование жителей домов, включенных в программу реновации, началось 15 мая (фактически вечером 14 мая - прим. ТАСС) и завершится 15 июня. Она указывает, что москвичам перед тем, как принять решение и проголосовать, нужно представлять условия, на которых будет происходить расселение. В частности, людям необходимо знать, какое жилье можно получить взамен занимаемого, имеются ли альтернативные варианты, какие существуют правовые гарантии, о быть осведомленными о возможности защиты своих прав в органах правосудия.

"Названные и множество иных условий должны быть предусмотрены федеральным законом", - подчеркивает Москалькова, отмечая при этом, что федеральный закон, регулирующий механизмы программы реновации, пока не принят.

Соответствующий законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, получил значительное число замечаний и предложений, второе чтение намечено на 9 июня. Вместе с тем Мосгордума приняла закон города Москвы о дополнительных гарантиях жителям сносимых домов. В нем закреплены нормы о предоставлении равнозначного жилья с улучшенной отделкой и в том же районе, предусмотрена возможность получения равноценного возмещения в денежной или натуральной форме, указывает уполномоченный.

В середине мая Москалькова направила в Госдуму пять поправок к законопроекту о реновации. В частности, она выступила за то, чтобы при переселении жильцу было предложено как минимум два варианта нового жилья, а также чтобы была возможность получить денежное возмещение за сносимое жилье и увеличен срок его обмена с 60 до 90 дней. Другие поправки касаются сохранения обычного порядка рассмотрения судебных споров и исполнения судебных решений.