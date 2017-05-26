Бюджет госпрограммы "Развитие здравоохранения" в 2017 году могут увеличить на 2 млрд

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бюджетные средства на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения" в 2017 году могут быть увеличены почти на 2 млрд рублей. Данная информация содержится в поправках к бюджету на 2017 год, внесенных в Госдуму.
На данный момент на реализацию этой госпрограммы в бюджете предусмотрено 261,1 млрд рублей.
"Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен на 1 817,5 млн. рублей и составляет 262 902,8 млн. рублей", - говорится в поправках к бюджету.
Дополнительные средства планируется направить на подпрограмму профилактики и формирования здорового образа жизни (более 29 млн. рублей), совершенствование высокотехнологичной медпомощи (почти 150 млн. рублей).
Расходы на развитие инновационной и персонализированной медицины предлагают сократить на 24 млн. рублей. Также может быть урезано финансирование на программы развития международных отношений в сфере здравоохранения.
Самая большая дотация в размере 609 млн рублей предусмотрена для развития подпрограммы "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан". Законопроект предусматривает ее увеличение до 20,97 млрд.
На развитие службы крови ФМБА поправки предусматривают средства в размере 535,6 млн. рублей. Еще 499,3 млн. рублей будет направлено на "строительство и техническое оснащение здания ФГБУ "Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА". Эти средства будут направлены на закупки "крупногабаритного медицинского оборудования в целях обеспечения непрерывности цикла проведения работ по объекту в соответствии с графиком выполнения строительно- монтажных работ". На замену оборудования в учреждениях ФМБА предполагает направить дополнительно 150 млн. рублей.
На капитальный ремонт Института хирургии имени А. В. Вишневского поправки предусматривают 300 млн. рублей. Для Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России предусмотрена субсидия в 200 млн. рублей на замену оборудования, срок эксплуатации которого превышает 10 лет.
Более 17 млн. рублей пойдет на повышение оплаты труда отдельных категорий работников федеральных и казенных учреждений Роспотребнадзора. Также могут быть увеличены зарплаты центрального аппарата ФМБА "в связи с увеличением численности" - на полмиллиона рублей.
Отдельно поправками предложено включить в бюджет госпрограммы "Развитие здравоохранения" "проведение приема от имени правительства Российской Федерации в рамках 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, высшим руководящим органом которой является Всемирная организация здравоохранения, в сумме 1,3 млн. рублей".
По некоторым проектам Минздрава РФ поправки предусматривают сокращение финансирования. На строительство Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России в Ульяновской области предложено уменьшить бюджет ассигнований "в связи с использованием в 2017 году остатков средств по государственному контракту на выполнение работ по строительству указанного объекта на начало текущего финансового года в сумме 499,3 млн. рублей".
На зарплаты сотрудников территориальных органов Роспотребнадзора также предлагается сократить ассигнования - на 10,1 млн. рублей. Кроме того, в связи с "уточненными потребностями" закупку медицинских инструментов и оборудования для обеспечения государственных нужд могут сократить на 17,3 млн. рублей.