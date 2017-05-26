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Епархия Канска в Красноярском крае собирает для погорельцев гуманитарную помощь

Общество
26 мая, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Гуманитарную помощь собирают в Свято-Троицком кафедральном соборе Канска и в храме преподобного Серафима Саровского в Зеленогорске

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Гуманитарную помощь для пострадавших в результате пожара собирает епархия города Канск Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.

"У людей сгорело все - и вещи, и домашняя утварь, и быттехника, поэтому мы будем рады любой помощи. Единственное, о чем просим - чтобы вещи, пусть даже и бывшие в использовании, были в хорошем состоянии. А добровольцы в храмах, где собирают помощь, сами все рассортируют и передадут нуждающимся", - приводятся в сообщении слова руководителя епархиального отдела социального служения иерея Петра Лифантьева.

Людям, оставшимся без крова, требуются продукты питания с длительным сроком хранения (консервы, крупы, макароны, сухари, печенье), мужская, женская и детская одежда и обувь, средства личной гигиены, постельное белье, полотенца, различные предметы быта.

"Гуманитарную помощь собирают в Свято-Троицком кафедральном соборе Канска по адресу ул. Московская, 68, а также в храме преподобного Серафима Саровского в Зеленогорске по адресу ул. Парковая, 3а", - добавили в пресс-службе.

Накануне в городе Канске Красноярского края загорелось предприятие, производящее лесоматериалы. Огонь перекинулся на жилые дома, выгорело 72 дома. Два человека погибли, свои дома и имущество потеряли 276 человек. Всего в крае без крова остались около 500 человек, трое погибли.

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