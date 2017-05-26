Епархия Канска в Красноярском крае собирает для погорельцев гуманитарную помощь

Мемориал пропавшим без вести детям появился в МосквеСоциальная ответственность 26 мая, 20:23
Орлов: возвращение Фурсенко в "Зенит" означает, что в клубе нужно наводить порядокСпорт 26 мая, 20:22
Минфин РФ ожидает решения суда по долгу Украины перед Россией в ближайшие неделиЭкономика и бизнес 26 мая, 20:07
Клинтон считает, что президентство Трампа может кончиться позором и импичментомМеждународная панорама 26 мая, 20:03
Численность экономически активного населения РФ к 2020 году сократится на 1 млн человекЭкономика и бизнес 26 мая, 19:57
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении РоссииМеждународная панорама 26 мая, 19:53
Группа Hurts осенью приедет в Россию с новым альбомомКультура 26 мая, 19:43
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапаЭкономика и бизнес 26 мая, 19:41
Антарктида может стать зеленойСоциальная ответственность 26 мая, 19:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Гуманитарную помощь для пострадавших в результате пожара собирает епархия города Канск Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.
"У людей сгорело все - и вещи, и домашняя утварь, и быттехника, поэтому мы будем рады любой помощи. Единственное, о чем просим - чтобы вещи, пусть даже и бывшие в использовании, были в хорошем состоянии. А добровольцы в храмах, где собирают помощь, сами все рассортируют и передадут нуждающимся", - приводятся в сообщении слова руководителя епархиального отдела социального служения иерея Петра Лифантьева.
Людям, оставшимся без крова, требуются продукты питания с длительным сроком хранения (консервы, крупы, макароны, сухари, печенье), мужская, женская и детская одежда и обувь, средства личной гигиены, постельное белье, полотенца, различные предметы быта.
"Гуманитарную помощь собирают в Свято-Троицком кафедральном соборе Канска по адресу ул. Московская, 68, а также в храме преподобного Серафима Саровского в Зеленогорске по адресу ул. Парковая, 3а", - добавили в пресс-службе.
Накануне в городе Канске Красноярского края загорелось предприятие, производящее лесоматериалы. Огонь перекинулся на жилые дома, выгорело 72 дома. Два человека погибли, свои дома и имущество потеряли 276 человек. Всего в крае без крова остались около 500 человек, трое погибли.