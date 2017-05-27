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Правозащитники не нашли нарушений при задержании несовершеннолетнего в Москве

Общество
27 мая, 2:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Член Общественной наблюдательной комиссии Денис Набиуллин подчеркнул, что ребенка у отца не изымали

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания посетили ОМВД по району Арбат города Москвы в связи с вызвавшим резонанс в социальных сетях задержанием мальчика 2006 года рождения.

"Мы посетили отдел полиции "Арбат", на момент проверки ребенка там уже не было, он был передан отцу, - сказал ТАСС член ОНК Москвы Денис Набиуллин. - Сотрудники полиции пояснили, что ребенок был задержан в 19:50 на площади Арбатские ворота, поскольку занимался попрошайничеством. Женщина, которая находилась с ним, никаких документов, подтверждающих, что она является законным представителем ребенка, полицейским не представила".

Со ссылкой на сотрудников полиции он информировал, что в 20:50 ребенок был передан отцу, который приехал в полицию. "Полицейские сообщили, что в отношении отца мальчика составлен протокол о совершении административного правонарушения, выразившегося в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (поскольку отец допустил, что ребенок занимался попрошайничеством). Член ОНК подчеркнул, что ребенка у отца не изымали.

На момент проверки отцу ребенка оказывали юридическую помощь два адвоката, а также председатель Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена.

"Таким образом, на момент проверки нарушений прав граждан мы не выявили", - резюмировал Денис Набиуллин. При этом он добавил, что сам факт попрошайничества и протокол об административном правонарушении отец ребенка может обжаловать в суде.

"Отца ребенка в ОВД не задерживали, он там находился добровольно, вместе с адвокатами собирался писать жалобы на действие сотрудников полиции", - отметил член ОНК.

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