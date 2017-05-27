Правозащитники не нашли нарушений при задержании несовершеннолетнего в Москве

В Чили начали возведение крупнейшего в мире телескопа EELTКосмос 27 мая, 3:40
СМИ: Роналду добровольно выплатил €6 млн в качестве компенсации за уклонение от налоговСпорт 27 мая, 3:38
Терроризм, климат и Россия стали главными темами первого дня саммита G7Международная панорама 27 мая, 3:35
WP: Кушнер предлагал Кисляку использовать защищенный канал для контактов Трампа с МосквойМеждународная панорама 27 мая, 2:48
Guardian: Конте продлит контракт с "Челси" до 2021 года и будет получать €11 млн в годСпорт 27 мая, 2:09
NBC: ФБР считает зятя Трампа ценным свидетелем в расследовании дела о влиянии на выборыМеждународная панорама 27 мая, 2:05
WSJ: Белый дом может нанять команду юристов для проверки твитов ТрампаМеждународная панорама 27 мая, 1:49
Reuters: Госдеп впервые почти за 20 лет отказался от связанных с Рамаданом мероприятийМеждународная панорама 27 мая, 1:46
Владимир Кличко пропустит передачу на ТВ, где должен был рассказать о продолжении карьерыСпорт 27 мая, 1:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания посетили ОМВД по району Арбат города Москвы в связи с вызвавшим резонанс в социальных сетях задержанием мальчика 2006 года рождения.
"Мы посетили отдел полиции "Арбат", на момент проверки ребенка там уже не было, он был передан отцу, - сказал ТАСС член ОНК Москвы Денис Набиуллин. - Сотрудники полиции пояснили, что ребенок был задержан в 19:50 на площади Арбатские ворота, поскольку занимался попрошайничеством. Женщина, которая находилась с ним, никаких документов, подтверждающих, что она является законным представителем ребенка, полицейским не представила".
Со ссылкой на сотрудников полиции он информировал, что в 20:50 ребенок был передан отцу, который приехал в полицию. "Полицейские сообщили, что в отношении отца мальчика составлен протокол о совершении административного правонарушения, выразившегося в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (поскольку отец допустил, что ребенок занимался попрошайничеством). Член ОНК подчеркнул, что ребенка у отца не изымали.
На момент проверки отцу ребенка оказывали юридическую помощь два адвоката, а также председатель Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена.
"Таким образом, на момент проверки нарушений прав граждан мы не выявили", - резюмировал Денис Набиуллин. При этом он добавил, что сам факт попрошайничества и протокол об административном правонарушении отец ребенка может обжаловать в суде.
"Отца ребенка в ОВД не задерживали, он там находился добровольно, вместе с адвокатами собирался писать жалобы на действие сотрудников полиции", - отметил член ОНК.