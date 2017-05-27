Детский омбудсмен пообещала разобраться с задержанием мальчика в центре Москвы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с ситуацией вокруг задержания в Москве девятилетнего мальчика. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером сотрудники полиции доставили в ОВД ребенка, гулявшего вечером в одиночестве в центре столицы. Полицейские отвезли его в отдел полиции и начали поиски родственников. В 20:50 мск ребенок был передан отцу, который приехал в полицию. На этот момент отцу ребенка оказывали юридическую помощь два адвоката, а также председатель Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена.

Члены Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания не выявили нарушений при задержании. В столичном главке МВД заявили, что в отношении родителей ребенка назначена проверка.