Детский омбудсмен пообещала разобраться с задержанием мальчика в центре Москвы

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с ситуацией вокруг задержания в Москве девятилетнего мальчика. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером сотрудники полиции доставили в ОВД ребенка, гулявшего вечером в одиночестве в центре столицы. Полицейские отвезли его в отдел полиции и начали поиски родственников. В 20:50 мск ребенок был передан отцу, который приехал в полицию. На этот момент отцу ребенка оказывали юридическую помощь два адвоката, а также председатель Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена.
Члены Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания не выявили нарушений при задержании. В столичном главке МВД заявили, что в отношении родителей ребенка назначена проверка.