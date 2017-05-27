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Путин отметил многогранную работу Ассамблеи народов России для сохранения единства страны

Общество
27 мая, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

За прошедшие годы ассамблея реализовала целый ряд разноплановых и содержательных проектов, провела масштабные молодежные форумы, конгрессы народов России, отметил президент

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям VII Съезда Ассамблеи народов России, подчеркнув важность сохранения единства многонационального народа страны. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Отмечу большую, многогранную деятельность Ассамблеи народов России, которая за прошедшие годы реализовала целый ряд разноплановых и содержательных проектов, провела масштабные молодежные форумы, конгрессы народов России и профессиональные конкурсы лидеров некоммерческих организаций из разных регионов страны", - говорится в телеграмме.

Глава государства пояснил, что государство уделяет приоритетное внимание проблемам сохранения единства многонационального народа России, а также совершенствованию межкультурного и межрелигиозного диалога. "Важно, чтобы в этой серьезной, востребованной работе активно использовался значимый потенциал общественных и религиозных организаций, научных и экспертных кругов", - добавил Путин.

Президент также отметил, что Ассамблея успешно развивает федеральную сеть методических ресурсных центров, созданных для поддержки национальных и межнациональных общественных объединений, а также местных органов власти.

"Такой востребованный, истинно подвижнический труд заслуживает самого глубокого признания", - заключил глава государства.

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