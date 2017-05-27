Более 100 детей из зоны паводка на Ставрополье отправят в оздоровительные лагеря

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КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Более 100 детей из подтопленных районов Ставропольского края готовятся к отправке в оздоровительные лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.
"Проводится работа по отправке более 100 детей в детские оздоровительные лагеря, более 200 людей преклонного возраста и людей с ограниченными возможностями - в санатории и пансионаты", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки количество подтопленных домов в Ставропольском крае в результате многодневного ливневого паводка увеличилось на более чем 1,4 тыс. - до почти 1,8 тыс. домов. В регионе были отселены 2077 человек, в том числе 1037 детей, из которых 145 человек, в том числе 40 детей, находятся в пунктах временного размещения. Также, по данным ведомства, из зоны паводка эвакуировано более 800 голов крупного рогатого скота.