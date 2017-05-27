Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 100 детей из зоны паводка на Ставрополье отправят в оздоровительные лагеря

Общество
27 мая, 10:49 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, мая. /ТАСС

Более 200 людей преклонного возраста и людей с ограниченными возможностями также отправятся в санатории и пансионаты

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Более 100 детей из подтопленных районов Ставропольского края готовятся к отправке в оздоровительные лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.

"Проводится работа по отправке более 100 детей в детские оздоровительные лагеря, более 200 людей преклонного возраста и людей с ограниченными возможностями - в санатории и пансионаты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки количество подтопленных домов в Ставропольском крае в результате многодневного ливневого паводка увеличилось на более чем 1,4 тыс. - до почти 1,8 тыс. домов. В регионе были отселены 2077 человек, в том числе 1037 детей, из которых 145 человек, в том числе 40 детей, находятся в пунктах временного размещения. Также, по данным ведомства, из зоны паводка эвакуировано более 800 голов крупного рогатого скота.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
2
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
3
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
4
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
5
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Источник: первый полет космического корабля "Федерация" планируется перенести на 2022 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама