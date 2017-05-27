МЧС России готово оказать помощь Шри-Ланке в ликвидации последствий наводнения

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков направил министру по ликвидации стихийных бедствий Шри-Ланки телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и готовность оказать помощь в ликвидации последствий сильнейшего наводнения, вызванного тропическим циклоном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи со стихийным бедствием, обрушившимся на Королевство Шри-Ланка. Сообщите, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными в деле борьбы с природной стихией", - говорится в документе.
В результате наводнений и оползней, по данным местных властей, на Шри-Ланке погибли 100 человек, еще 99 считаются пропавшими без вести. По данным Центра по ликвидации последствий бедствий, около 3 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природной катастрофы, вызванной проливными дождями. В настоящее время в стране проводятся поисковые и спасательные операции, в которых участвуют службы безопасности, местные жители и военнослужащие. Кроме того, большое количество людей до сих пор остаются заблокированными в своих селах в результате стихийного бедствия.
МЧС России уже помогало Шри-Ланке после сильнейшего цунами в 2004 году, тогда в зону бедствия были направлены и российские спасатели, а аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" в 2005 году оказал помощь сотням пострадавшим.