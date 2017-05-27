Решением конфликтов между РПЦ и музеями займется специальная комиссия

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Двусторонняя церковно-музейная комиссия займется решением спорных ситуаций, возникающих при предусмотренном законодательством возвращении имущества религиозного назначения от музеев Русской православной церкви (РПЦ). Об этом на круглом столе "Музеи-храмы: вчера, сегодня, завтра" в рамках фестиваля "Интермузей-2017" сообщил викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

"В ближайшее время соберется первое совещание этой комиссии. Будет она собираться не периодически, а по необходимости: возникает сложная конфликтная ситуация, будем собираться", - рассказал он.

Руководить работой комиссии будет епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин, представлять РПЦ будет епископ Тихон, музейное сообщество - Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея, филиал которого (Новодевичий монастырь) в 2010 году был передан РПЦ.

Необходимый диалог

"Все понимают, что сейчас время разумного и необходимого сосуществования: и музей должен существовать, и церковь должна присутствовать в храме", - отметил епископ.

По его словам, РПЦ прислушивается к рекомендациям музейных специалистов и, если, например, есть ограничения по использованию свечей во время богослужений и присутствия людей в храме, то они исполняются. Также он отметил, что в РПЦ благодарны музейным работникам, сохранившим храмы и их убранство в советское время и, прогнозируя неминуемые пока что конфликты, призвал стороны к терпению и диалогу.

"Чтобы возобладал трезвый, вполне компромиссный взгляд, должно пройти время. Конфликты, к сожалению, еще будут. Такая наша история и надо нам крест этот нести до того момента, пока некая гармония, наконец, не восстановится. Прошу и нас, и вас запастись терпением, понимая, что это должны быть, как говорят в светской среде, профессиональные конфликты", - сказал он.

"Мы это все преодолеем и оставим следующим поколениям правильный, разумный алгоритм совместного созидательного, творческого действия церкви и музеев", - выразил уверенность епископ.

Цель едина

В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что есть как положительные примеры взаимодействия РПЦ и музеев (это, в частности, Новодевичий и Соловецкий монастыри), так и спорные: самым ярким примером является Исаакиевский собор.

"Нашумевшая история с Исаакиевский собором показала, что вопросы, которые должны были бы стать предметом профессионального диалога музейного сообщества и церкви, используются в низменных политических интригах, причем всеми сторонами. Оппозиция бьет как слева, так и справа. Никого не интересуют ни состояние Исаакия, ни интересы граждан, ни интересы сохранения музейных ценностей, ни законные права верующих на доступ в храм. Интересует только собственный политический рейтинг", - сказал Мединский.

По его мнению, "необходимо установить и поддерживать постоянный диалог между церковью и музейным сообществом, потому что конечная цель едина".