Адвокаты и депутаты Мосгордумы проконсультировали 500 москвичей по программе реновации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Около 500 собственников и нанимателей квартир получили бесплатные юридические консультации по программе реновации жилфонда столицы в ходе общегородского приема москвичей, организованного в субботу в парке Мосгордумы на Страстном бульваре депутатами и членами Адвокатской палаты Москвы. Об этом ТАСС сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Юридические консультации получили порядка 500 человек. Помогали сегодня москвичам вместе с депутатами Мосгордумы 60 адвокатов", - сказал Шапошников.

Никто не остался без ответа

Он пояснил, что жители столицы обращались к адвокатам и депутатам с вопросами, связанными с участием в голосовании по программе реновации, а также проведением собраний собственников жилья.

"Пришли москвичи, которые хотят, чтобы их дом попал в программу реновации, но его нет в списке для голосования, пришли москвичи, которые хотят быть на 100% уверены, что их дом попадет в программу реновации и интересуются, как правильно провести общее собрание собственников. Еще один пласт вопросов напрямую не относится к программе реновации, но сопутствует ей: это вопросы наследования, разделения лицевых счетов квартиры, улучшение жилищных условий. Для этого у нас работает отдельная адвокатская группа в приемной Мосгордумы, мы перенаправляем туда москвичей, и им тут же оказывается юридическая помощь", - пояснил Шапошников.

Кроме того, депутаты и адвокаты рассказывали о вступившем в силу столичном законе о дополнительных гарантиях при реализации программы. "Никто не остался без ответа", - подчеркнул председатель Мосгордумы.

В субботу с 12:00 до 15:00 мск на территории парка Мосгордумы по адресу Страстной бульвар 15/29 были размещены восемь павильонов, в каждом из них работали адвокаты, закрепленные за каждым избирательным округом - в одном павильоне - по шесть избирательных округов. Обратившиеся за помощью москвичи заполняли специальную регистрационную форму и затем получали ответы на свои вопросы.

Как отметил президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Гасан Мирзоев, в состоявшейся встрече с жителями приняли участие адвокаты, специализирующиеся на вопросах гражданского, жилищного, семейного права.

"В своей практике все они уже неоднократно сталкивались с проблемами, которые могут возникнуть у москвичей в ходе реализации программы реновации. Я подчеркиваю, адвокаты не собираются заниматься агитацией, безоглядно отстаивая интересы московских властей. Наша главная обязанность - защищать интересы граждан, и в ситуациях разногласий, ущемления интересов или тем более обмана, мы будем действовать, руководствуясь правом каждого гражданина на защиту его интересов в суде", - добавил он.

Консультации продолжатся

Шапошников напомнил, что уже с понедельника, 29 мая, бесплатные юридические консультации по программе реновации, предусмотренные соглашением, которое заключили Адвокатская палата Москвы и столичный парламент 22 мая, продолжатся в центрах госуслуг "Мои документы" и в приемной Мосгордумы. Приемы жителей будут проходить по 15 июня с 13:00 до 17:00 мск в рабочие дни. Адреса МФЦ можно найти на сайте столичного парламента duma.mos.ru.

У москвичей есть и другая возможность получить консультации по программе реновации. Так, ранее председатель Центрального совета Общероссийского общественного движения "Гражданское общество", адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что возглавит юридический штаб, который будет защищать интересы жителей пятиэтажек в Москве в рамках проводимой городом реновации ветхого жилья. По его словам, встречи с жителями будут проходить в префектурах городских округов.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.