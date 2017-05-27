Спикер парламента Чечни готов к расследованию обвинений в причастности к пыткам геев

ГРОЗНЫЙ, 27 мая. /ТАСС/. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в Instagram опроверг информацию правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), обвинившей его в причастности к преследованиям геев в республике.

"Да, я категорически против этого, так как считаю это признаком вырождения любого народа! - написал Даудов. - Именно поэтому продажные ревнители "прав человека" пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда! Я хочу, чтобы эти "правдорубы" знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их", - добавил он.

Спикер чеченского парламента заявил, что готов к расследованию по этому делу. "Я готов к любому следственному разбирательству с вами как гражданин России. Но как чеченец я просто презираю вас!", - заключил он.

Я избран Чеченским Народом, благодаря доверию его Лидера Рамзана Ахматовича Кадырова. Что можно ответить тем, кто пытается очернить мой Народ? Тем, кто пытается подменить семейные ценности на Кавказе, да и во всей России, которая и стала единым и неделимым государством, благодаря этим ценностям? Ценностям, где мужчина - это ответственный отец семейства, а не бесполое существо, называющее себя мужчиной, а женщина - это МАМА, дочь или сестра, а не существо, напрочь лишенное всех женских и материнских инстинктов. Да, я категорически против этого, так как считаю это признаком вырождения любого Народа! Именно поэтому продажные ревнители "прав человека" пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда! Я хочу, чтобы эти "правдорубы" знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их. Однако, тем, кто решил выставить меня изувером я скажу - мне претит даже подавать на вас в суд за эту дешёвую клевету, ибо, к вашему счастью, мне пришлось бы на этой бумаге писать те отвратительные слова, которые вы совершенно спокойно можете говорить при собственных детях. Я готов к любому следственному разбирательству с вами как гражданин России. Но, как чеченец я просто презираю вас!!! Публикация от М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095) Май 26 2017 в 3:06 PDT

Правозащитная организация Human Rights Watch 26 мая опубликовала доклад, в котором утверждалось, что председатель парламента Чечни Магомед Даудов участвовал в издевательствах над мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации.

В пресс-службе парламента Чеченской Республики подтвердили, что аккаунт в Instagram является официальной страницей Магомеда Даудова.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.

Москалькова 5 мая доложила президенту РФ Владимиру Путину, что занимается проблемой нарушения прав лиц нетрадиционной ориентации и попросила дать поручение о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы не на территории Чечни принимать обращения от граждан республики, если таковые будут. Глава государства пообещал обсудить проблему с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало.

Кадыров выразил уверенность, что на Западе хорошо информированы о том, что эти данные о преследованиях - неправда, но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле.