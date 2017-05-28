В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"

В Москве на Воробьевых горах состоялся благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца", организованный совместно с фондом Натальи Водяновой "Обнажённые сердца" , Сбербанком и рядом других спонсоров. В акции приняли участие основатель организации Наталья Водянова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Сбербанка Герман, модель Наоми Кэмпбелл и многие другие. Участники забега могли выбрать наиболее удобную для себя дистанцию - 4.2 км, 10 км и полумарафон 21.1 км. Также организаторы мероприятия подчеркнули, что марафон остался инклюзивным, и для людей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидной коляской, был предусмотрен отдельный соревновательный зачет на дистанцию 10 км. Все средства, собранные в рамках Зеленого марафона, будут направлены на оказание помощи детям с особенностями развития. О том, как участники забега под девизом "Бежим со смыслом" справились с дистанциями, смотрите в галерее ТАСС.

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