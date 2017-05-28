Макарова заявила, что в матче с Кербер на Roland Garros ей мешали эмоцииСпорт 28 мая, 16:28
Овечкин: надежда, что НХЛ и IIHF договорятся по Играм-2018, еще естьСпорт 28 мая, 16:21
Сборная России завоевала четыре медали на чемпионате Европы по академической греблеСпорт 28 мая, 16:17
Генконсул РФ в Зальцбурге посетил тренировку сборной России по футболуСпорт 28 мая, 16:11
Овечкин планирует приступить к беговым тренировкам через неделюСпорт 28 мая, 16:04
Колобков: победа Ласицкене в Юджине стала сигналом для отмены санкций в отношении ВФЛАСпорт 28 мая, 15:58
Тренер: Макарова феноменально провела матч против Кербер на Roland GarrosСпорт 28 мая, 15:45
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"Общество 28 мая, 15:28
Гильерме назвал Акинфеева лучшим вратарем прошедшего сезона чемпионата России по футболуСпорт 28 мая, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В Москве на Воробьевых горах состоялся благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца", организованный совместно с фондом Натальи Водяновой "Обнажённые сердца" , Сбербанком и рядом других спонсоров. В акции приняли участие основатель организации Наталья Водянова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Сбербанка Герман, модель Наоми Кэмпбелл и многие другие. Участники забега могли выбрать наиболее удобную для себя дистанцию - 4.2 км, 10 км и полумарафон 21.1 км. Также организаторы мероприятия подчеркнули, что марафон остался инклюзивным, и для людей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидной коляской, был предусмотрен отдельный соревновательный зачет на дистанцию 10 км. Все средства, собранные в рамках Зеленого марафона, будут направлены на оказание помощи детям с особенностями развития. О том, как участники забега под девизом "Бежим со смыслом" справились с дистанциями, смотрите в галерее ТАСС.