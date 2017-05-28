Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"

Общество
28 мая, 15:28 UTC+3

О том, кто принял участие в благотворительной акции и как участники забега справились с дистанциями - в галерее ТАСС

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4288867.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4288867.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4288867.stepNow *12 +1}} - 13 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4288867.sliderLength-1}}
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Станислав Красильников/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Модель Изабель Гулар, основатель Фонда "Обнаженные сердца", Наталья Водянова и модель Наоми Кэмпбелл
Модель Изабель Гулар, основатель Фонда "Обнаженные сердца", Наталья Водянова и модель Наоми Кэмпбелл
Модель Изабель Гулар, основатель Фонда "Обнаженные сердца", Наталья Водянова и модель Наоми Кэмпбелл
© Артем Геодакян/ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф, ректор МГУ Виктор Садовничий, основатель фонда "Обнаженные Сердца" Наталья Водянова, креативный директор Podium Market Полина Киценко, Виктор, Нева и Лукас Портман
Глава Сбербанка Герман Греф, ректор МГУ Виктор Садовничий, основатель фонда "Обнаженные Сердца" Наталья Водянова, креативный директор Podium Market Полина Киценко, Виктор, Нева и Лукас Портман
Глава Сбербанка Герман Греф, ректор МГУ Виктор Садовничий, основатель фонда "Обнаженные Сердца" Наталья Водянова, креативный директор Podium Market Полина Киценко, Виктор, Нева и Лукас Портман
© Артем Геодакян/ТАСС
Выбор редакции
Перенос травяного покрытия, Гатчина
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня 27 мая, 12:46
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций 26 мая, 20:48
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы 26 мая, 19:03
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни 26 мая, 16:19
На зеленой ветке московского метро начал курсировать тематический поезд "Времена и эпохи" 26 мая, 15:56
"Аллея правителей" Зураба Церетели открылась в Москве 26 мая, 12:32
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4288867'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4288867'].sliderLength - 1}}
+
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Станислав Красильников/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Модель Изабель Гулар, основатель Фонда "Обнаженные сердца", Наталья Водянова и модель Наоми Кэмпбелл
© Артем Геодакян/ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф, ректор МГУ Виктор Садовничий, основатель фонда "Обнаженные Сердца" Наталья Водянова, креативный директор Podium Market Полина Киценко, Виктор, Нева и Лукас Портман
© Артем Геодакян/ТАСС

В Москве на Воробьевых горах состоялся благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца", организованный совместно с фондом Натальи Водяновой "Обнажённые сердца" , Сбербанком и рядом других спонсоров. В акции приняли участие основатель организации Наталья Водянова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Сбербанка Герман, модель Наоми Кэмпбелл и многие другие. Участники забега могли выбрать наиболее удобную для себя дистанцию - 4.2 км, 10 км и полумарафон 21.1 км. Также организаторы мероприятия подчеркнули, что марафон остался инклюзивным, и для людей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидной коляской, был предусмотрен отдельный соревновательный зачет на дистанцию 10 км. Все средства, собранные в рамках Зеленого марафона, будут направлены на оказание помощи детям с особенностями развития. О том, как участники забега под девизом "Бежим со смыслом" справились с дистанциями, смотрите в галерее ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
3
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
4
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Макрон заявил, что с уважением относится к России
7
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама