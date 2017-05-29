Объем ТКО на полигонах России оценивается в 50 млн тонн

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Объем твердых коммунальных отходов на полигонах России оценивается в 50 млн тонн, при этом большинство полигонов требуют рекультивации. Об этом сообщил в эфире телеканала НТВ заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин.

"Если мы говорим о ТКО, то здесь в целом по России объем оценивается в размере 50 млн тонн. Конечно, это много. У нас огромное количество полигонов, где мы хранили данные отходы, они либо себя исчерпали, либо находятся в достаточно тяжелом состоянии, которое требует уже серьезной рекультивации", - сказал он.

По словам Хлопонина, перед рекультивацией старых полигонов необходимо открытие новых, чему "часто противятся жители населенных пунктов". "Захоронение в полигонах - это абсолютно цивилизованный способ захоронения отходов, в этом абсолютно ничего нет страшного, если соблюдены все экологические и технологические требования", - отметил вице- премьер.

Он добавил, что сейчас в ряде регионов апробируется новая схема утилизации отходов. "Один из таких регионов, это Татарстан, где мы планируем не только показать всю модель от движения этих отходов, захоронения и четкого просчета тарифной политики, но там предусматривается и строительство нового завода по термической обработке отходов", - уточнил он.

Хлопонин подчеркнул необходимость повышения норматива утилизации для предприятий, составляющий сейчас около 5% при европейском показателе от 80% до 85%. "Поэтому мы в правительстве говорим о поэтапном росте норматива утилизации. Мы планируем даже при том нормативе, который есть, получить в доход казны около 5 млрд рублей, а эти средства направить в регионы для развития наших полигонов или строительства соответствующих технологий по утилизации мусора", - пояснил вице-премьер.