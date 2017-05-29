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В Мурманске установили мемориальную доску капитану Мурманского морского пароходства Каску

Общество
29 мая, 13:10 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов

Капитан Михаил Каск в ё967 году первым доставил туристов на Землю Франца-Иосифа

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МУРМАНСК, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Мемориальную доску капитану Михаилу Каску, впервые доставившему туристов на Землю Франца-Иосифа и осваивавшего туристические круизы по Северному морскому пути, открыли в Мурманске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Мурманске состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски почетному гражданину Мурманской области, капитану Мурманского морского пароходства Каску", - говорится в сообщении. Табличку установили на здании Мурманского морского пароходства на улице Коминтерна. С начала 1960-х годов и до своей смерти в 2016 году Каск проживал в жилой части этого дома.

Капитан родился в Архангельске в 1921 году в семье капитана дальнего плавания. В 1934 году переехал в город Мурманск. В 1942 году был призван в армию, после демобилизации, с 1946 по 1985 годы работал в Мурманском морском пароходстве и прошел профессиональный путь от ученика матроса до капитана крупного пассажирского лайнера.

С марта 1960 года 25 лет Каск был капитаном на пассажирском теплоходе "Вацлав Воровский". За эти годы судно перевезло более 1 млн пассажиров. За годы трудовой деятельности Каск воспитал из младших штурманов 12 капитанов дальнего плавания.

С его участием "Вацлав Воровский" стал первым пассажирским судном, которое в 1967 году доставило туристов на Землю Франца-Иосифа. Всего под командованием Каска было совершено четыре подобных рейса, позже эстафету арктических круизов переняли другие суда компании. Также в 1960-е года теплоход под командованием Каска начал совершать уникальные трансарктические походы с туристами по Севморпути. Капитан является почетным гражданином Мурманской области, он был награжден несколькими орденами и медалями.

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