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В России осенью 2017 года запустят интернет-сервис с данными об экомероприятиях

Общество
29 мая, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Пилотная версия платформы охватит такие города, как Казань, Уфа, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Интерактивный интернет-сервис с информацией об экологических мероприятиях в разных регионах России и картой для экотуризма начнет работу в пилотном режиме в сентябре-ноябре этого года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров.

"Совместно с фондом "Экокультура" мы сегодня занимаемся подготовкой к запуску национальной экологической онлайн-платформы. Мы считаем, что все мероприятия экологической направленности, которые предусмотрены планом по Году экологии, должны быть найдены, обозначены в интерактивном формате, чтобы все пользователи могли ознакомиться с этими мероприятиями, будем отрабатывать с органами власти на местах. Планируем, что эта площадка позволит нам проводить обсуждения. Мы планируем, что она будет интерактивной, будет обратная связь. Планируем разместить там карту для экотуризма, все наши особо охраняемые природные территории разместить, планируем презентовать эту программу осенью этого года", - сказал Сидоров.

Вице-президент фонда защиты природы и охраны окружающей среды "Экокультура" Ксения Мельникова добавила, что работа над созданием этого сервиса идет уже около года. Пилотная версия платформы будет охватывать такие города, как Казань, Уфа, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва.

"Основная задача - консолидировать все сектора: некоммерческий сектор, общество, госструктуры и бизнес на одной платформе в рамках любых природоохранных, экологических программ. Мы объединяем некоммерческие организации, чтобы они могли рассказать, что они делают, какие программы проводят, как их может поддержать общество. В дальнейшем мы планируем из этой платформы делать фандрайзинговые элементы, чтобы они могли собирать средства от физических лиц и корпоративных компаний", - уточнила Мельникова.

Кроме того, создаваемый сервис, по мнению Мельниковой, поможет оптимизировать экологические мероприятия и затраты бизнеса на их проведение. Например, платформа позволит представителям компаний узнать, какие НКО проводят акции по посадке деревьев в том или ином регионе и присоединиться к ним. Новый сервис также позволит развивать корпоративное волонтерство, уверена Мельникова.

"По факту, сейчас ситуация такая - хочет бизнес посадить деревья, ему нужно пройти круг: здесь согласовать, там согласовать. Мы хотим таким инструментом дать возможность все это упростить и сделать прозрачным", - утверждает Мельникова.

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