На ЕГЭ-2017 работают более 7 тыс. "глушилок" мобильной связи

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 7 тыс. "глушилок" мобильной связи работают в 43 регионах России во время проведения ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Около 7 тысяч "глушилок" зарегистрировано в Роскомнадзоре. Они работают в 43 регионах", - сказали в пресс-службе, уточнив, что всего в РФ организовано 5 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

29 мая в России стартовал основной этап ЕГЭ, он продлится до 1 июля. 29 мая проходят ЕГЭ по географии и информатике. Экзамен по географии сдают 65,5 тыс. человек, по информатике - 21,5 тыс. человек. Результаты станут известны не позднее 14 июня.

Всего в основном периоде 2017 года примут участие 703 тысячи человек. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание (54% участников), физика (26%), история (21%), биология (20%).

Досрочная волна ЕГЭ-2017 проходила с 23 марта по 14 апреля. В ней приняло участие 44 тыс. человек. Экзамены прошли без сбоев.