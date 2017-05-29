Власти Москвы помогут жителям пятиэтажек переехать в стартовые дома

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Москвы организуют переезд владельцев жилья из так называемых хрущевок в дома на стартовых площадках, если они согласятся на переезд. Об этом журналистам сообщил в понедельник глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

"Будет организован тендер на организацию переезда жителей пятиэтажек в стартовые дома. Принять участие могут любые коммерческие компании-перевозчики", - сказал он.

По словам Бочкарева, техническое задание для конкурса будет готовиться после того, как будут подведены итоги голосования жителей пятиэтажек после 15 июня.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.