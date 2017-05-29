Более половины рейсов задержано в аэропортах Москвы после урагана

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более половины рейсов на вылет - от 50 до 80% - задержаны в аэропортах Московского авиаузла после прошедшего в понедельник над столичным регионом урагана. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

Наибольшие задержки, по данным портала, наблюдаются в Шереметьеве. По состоянию на 17:30 мск задержаны 81% вылетающий рейс (среднее время задержки 40 минут) и 40% прибывающих (12 минут).

Во Внукове и в Домодедове задержано 50% вылетов (около 20 минут в среднем).

Как сообщил ТАСС источник, по последним данным, жертвами урагана в Москве стали семь человек, 69 пострадали. В Москве до конца дня действует штормовое предупреждение.