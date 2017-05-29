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Синоптики повысят уровень погодной опасности в Москве до "оранжевого"

Общество
29 мая, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 29 мая./ТАСС

"Оранжевый" уровень означает вероятность стихийных бедствий

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МОСКВА, 29 мая./ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра повысят уровень опасности в Москве в связи с непогодой до предпоследнего, "оранжевого", что означает вероятность стихии. Об этом ТАСС сообщил директор метеослужбы Роман Вильфанд.

"Поднимем уровень опасности до "оранжевого", - сказал Вильфанд.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, отметил он. По словам метеоролога, ураган 29 мая обусловлен быстрым перемещением холодного фронта. "Теплый воздух переместился вверх перед клином холодного воздуха и возникли такие шквалистые усиления",- пояснил Вильфанд.

Он сообщил, что очень неустойчивая погода будет держаться в Москве всю предстоящую неделю, правда, повторения урагана не ожидается, хотя и будет ветрено.

"Завтра после окончательного прохождения атмосферного фронта интенсивность осадков существенно уменьшится. Мы не прогнозируем сильные осадки. В ночь - усиление ветра, днем уже нормальный ветровой режим. Максимальная температура составит 17-19 градусов", - отметил Вильфанд.

Прогноз на завтра

В среду, 31 мая, местами ожидается небольшой дождь, "будет проглядывать солнце", температура составит около 20 градусов. В четверг, 1 июня, ожидается самое низкое на этой неделе атмосферное давление, в связи с этим есть вероятность умеренного дождя и ветра с порывами до 15-20 м/ с.

Ночные температуры не очень будут отличаться от дневных. Ночью будет 13-15, днем - 17-19 градусов, а вот дальше опять ожидаются изменения в циркуляции воздушных масс и придет похолодание. В пятницу и субботу, даже в воскресенье температура будет невысокой. Ночью - до 2-7 градусов, днем - около 13-15 градусов, в субботу еще ниже - 11-13 градусов.

"Очень неустойчивая погода будет. По нашим оценкам, постепенное повышение температуры, но тоже без июньской жары, начнется во второй пятидневке июня", - сказал Вильфанд.

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