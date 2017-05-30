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Пострадавшие при падении сцены в Перми получат по 200 и 400 тыс. рублей из бюджета края

Общество
30 мая, 11:10 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

Сейчас в больницах региона остаются пять пострадавших

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ПЕРМЬ, 30 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Дети, пострадавшие при падении сцены в Перми 24 мая, получат материальную помощь из бюджета Прикамья в размере 200 тыс. рублей, а девочка, находящаяся после инцидента в реанимации, получит 400 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Пермского края Максим Решетников, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Шесть пострадавших получат по 200 тыс. рублей, девочка, которая пострадала больше всех, - 400 тыс. рублей", - сообщили в правительстве.

В больницах Перми остаются пять пострадавших детей, две девочки вчера были выписаны домой. По данным Минсоцразвития Пермского края, "состояние детей нормальное или средней тяжести. Состояние девочки, которая пострадала сильнее всех, пока тяжелое, но ребенок в сознании и правильно отвечает на вопросы".

Обрушение части сцены произошло 24 мая около 11:30 мск возле ДК им. Солдатова во время репетиции "Битвы хоров" в рамках Дней славянской письменности. По данным правительства Прикамья, "из-за сильного порыва ветра и слабого крепления упала звуковая конструкция". В результате пострадали 10 человек, в том числе восемь детей.

В отношении компании-подрядчика, отвечавшей за организацию мероприятия, проводится проверка правоохранительными органами, возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Также до 24 июля арестован обвиняемый по делу - 30-летний индивидуальный предприниматель, под руководством которого были выполнены работы по возведению металлической конструкции.

Кроме того, врио губернатора Прикамья потребовал уволить руководителя Центра по реализации проектов в сфере культуры, который не провел соответствующую проверку качества крепления конструкций сцены перед проведением мероприятия. Также выговор от главы региона получила министр культуры Пермского края Галина Кокоулина.

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