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В Перми арестован подозреваемый по делу о падении части сцены на участников фестиваля

Происшествия
26 мая, 14:05 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

В результате обрушения восемь детей в возрасте от 7 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести

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ПЕРМЬ, 26 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Индивидуальный предприниматель арестован в Перми по делу о падении металлической конструкции сцены на участников фестиваля "Битва хоров" 24 мая, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

"Вчера 30-летнему предпринимателю, под руководством которого были выполнены работы по возведению металлической конструкции, было предъявлено первоначальное обвинение в совершении преступления по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека". Сегодня по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, предприниматель, являясь ответственным исполнителем работ по установке сценического оборудования, дал указание подчиненным ему техникам по монтажу не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы. В результате около 13:30 по местному времени (11:30 мск) 24 мая от сильного порыва ветра одна из двух звуковых башен упала на участников мероприятия, проходившего возле ДК им. Солдатова. Восемь детей в возрасте от 7 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести, в том числе здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред.

В настоящее время пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская помощь. В отношении компании- подрядчика, отвечавшей за организацию мероприятия, проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

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