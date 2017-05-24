На репетиции фестиваля в Перми обрушилась часть сцены, пострадали восемь детей

ПЕРМЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Металлическая конструкция сцены упала на участников фестиваля "Битва хоров" в Перми, пострадали 10 человек, из них восемь - дети.

Об этом сообщил ТАСС руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

"Возле ДК им. Солдатова упала металлическая конструкция сцены, на сцене был хор. Пострадали восемь детей, в том числе у четверых тяжкий вред здоровью. Все госпитализированы", - сказал он. "Всего 10 пострадавших, среди них восемь детей в возрасте от 10 до 15 лет. В основном, ушибы, ссадины. Среди взрослых - мужчина 35-лет, и женщина, которая отказалась от госпитализации. Вопрос о транспортировке в Москву не стоит", - сказал он.

Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело по факту случившегося по статье УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По данным следствия, падение конструкции произошло от порыва ветра.

"Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пострадавшие госпитализированы. Данные об их количестве и степени тяжести полученных травм уточняются", - отметили в ведомстве.