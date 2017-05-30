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НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей, купив билет стоимостью 100 рублей. Об этом сообщили организаторы лотереи.
"В "Гослото "4 из 20" разыгран суперприз в размере 300 млн рублей. Более того, он разыгран впервые в истории этой лотереи. (…) Победитель - житель Новосибирска", - говорится в сообщении. За выигрышем победитель пока не обратился.
Это уже второй крупный лотерейный выигрыш в России за последнее время. Ранее угадал выигрышную комбинацию из шести цифр, став обладателем 364 млн рублей, житель Сочи.
С крупнейшими лотерейными выигрышами в России вы можете ознакомиться в нашем досье.