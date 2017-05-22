Крупнейшие лотерейные выигрыши в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая организаторы лотереи "Столото" сообщили, что в России поставлен новый рекорд по выигрышу в лотерее.

Приз в 364 млн 685 тыс. 787 руб. достался одному из жителей города Сочи (Краснодарский край).

Согласно Налоговому кодексу РФ, победитель должен уплатить в казну 13% из этой суммы. Таким образом, на руки обладатель выигрыша получит 317 млн 277 тыс. руб. Счастливый билет был куплен за 700 руб.

Приз был разыгран в тираже "Гослото 6 из 45". Все предыдущие крупнейшие выигрыши также разыгрывались в этой лотерее. Ее организатором является Министерство спорта РФ, оператор - АО "Государственные спортивные лотереи".

Ранее рекордный выигрыш в лотерее был выплачен врачу из Новосибирска по имени Николай. 29 февраля 2016 г. он выиграл в "Гослото 6 из 45" 358 млн 358 тыс. руб. (после налогов - 311,7 млн руб.). По словам победителя, он на протяжении двух лет регулярно участвовал в этой лотерее.

На третьем месте - выигрыш жителя Нижнего Новгорода, который в августе 2014 г. взял джекпот в 202 млн 441 тыс. руб. После вычета налогов, на руках у него должно было остаться 175,7 млн руб.

На четвертом месте по единоличному выигрышу - житель Омска, который в феврале 2014 г. выиграл 184 млн 513 тыс. руб. (после налогов - 160,5 млн руб.).

В феврале 2015 г. в "Гослото 6 из 45" был разыгран джекпот в 203 млн руб., однако у него было два победителя - жители Мурманской обл. и Ставропольского края. Их выигрыш составил 101,5 млн руб. (88,3 млн руб. после уплаты налогов). Таким образом, они делят пятое место по размеру выигрыша.

Крупнейший лотерейный джекпот в мире

Самый крупный лотерейный выигрыш в мире - $1 млрд 586,4 млн. Он был разыгран в популярной в США лотереи Powerball 13 января 2016 г. и разделен поровну между тремя лотерейными билетами. Победителями стали две супружеские пары из городов Манфорд (шт. Теннесси) и Чино Хиллз (шт. Калифорния), а также пенсионерка из Мельбурн-Бич (шт. Флорида). В зависимости от налогового законодательства своих штатов, они получили на руки порядка 25% от этих выигрышей.

При этом рекорд января 2016 г. не является абсолютным по размеру выигрыша для отдельного победителя. В мае 2013 г. жительница города Зефирхиллс (шт. Флорида) стала единственной обладательницей джекпота лотереи Powerball размером $590,5 млн. Она выбрала единовременный приз, получив $370,9 млн без учета налогов.