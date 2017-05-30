Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОНФ нашел недостатки почти в 200 домах, построенных для переселения из аварийного жилья

Общество
30 мая, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Итоги проведенного мониторинга будут переданы в Минстрой, отметили в Общероссийском народном фронте

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили в регионах более 260 многоквартирных домов, построенных по программе переселения из аварийного жилья, и почти в 200 зданиях нашли недостатки в строительстве. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе движения.

В ОНФ уточнили, что в ходе мониторинга, который проходил в апреле текущего года, был проверен в общей сложности 261 дом в 59 регионах России.

"Эксперты ОНФ подвели итоги мониторинга домов для переселения граждан из аварийного жилья, введенных в эксплуатацию с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года. По его результатам эксперты ОНФ составили реестр из 191 дома, в отношении которых у ОНФ имеются претензии к строительной готовности и качеству зданий", - отмечается в сообщении.

"Итоги проведенного мониторинга будут переданы в Минстрой России", - подчеркнули в ОНФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
2
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
3
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
4
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей
5
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
6
Крупнейшие бури со шквалистым ветром в Москве
7
ЦБ РФ не получил ущерба в результате кражи из офиса на Ленинском проспекте
Темы дня
Загрузка...
Реклама