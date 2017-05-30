ОНФ нашел недостатки почти в 200 домах, построенных для переселения из аварийного жилья

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили в регионах более 260 многоквартирных домов, построенных по программе переселения из аварийного жилья, и почти в 200 зданиях нашли недостатки в строительстве. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе движения.
В ОНФ уточнили, что в ходе мониторинга, который проходил в апреле текущего года, был проверен в общей сложности 261 дом в 59 регионах России.
"Эксперты ОНФ подвели итоги мониторинга домов для переселения граждан из аварийного жилья, введенных в эксплуатацию с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года. По его результатам эксперты ОНФ составили реестр из 191 дома, в отношении которых у ОНФ имеются претензии к строительной готовности и качеству зданий", - отмечается в сообщении.
"Итоги проведенного мониторинга будут переданы в Минстрой России", - подчеркнули в ОНФ.