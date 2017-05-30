Большинство россиян отрицательно отнеслись к идее ограничить работу супермаркетов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Идею ограничения работы супермаркетов в будние (до 21:00) и выходные (в субботу до 16:00, в воскресенье магазины должны быть закрыты) дни поддерживают только 15% россиян, 68% считают, что подобное ограничение создаст массу неудобств. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Идею ограничения работы супермаркетов в будни и выходные дни поддерживают 15% россиян... Большинство граждан (82%), однако, относятся к предложению отрицательно, 68% считают, что такое решение государства создаст для них массу неудобств", - отметили социологи. Кроме того, 39% считают, что ограничение приведет к росту цен в маленьких магазинах и на рынках из-за отсутствия конкуренции.

Касательно вопроса госрегулирования цен на продукты первой необходимости в качестве инструмента помощи малоимущим, мнения россиян разделились: только 14% поддерживают регулирование, треть (32%) выступают за комплекс мер, а половина (50%) - против государственного ограничения цен. При этом отмечается, что большинство россиян за последний год стали экономить на продуктах питания - 27% существенно, 40% незначительно.

Более половины (55%) респондентов опасаются, что государственное ограничение цен на продукты приведет к сокращению числа магазинов, 28% - к дефициту продуктов. Снижения цен на продукты питания ожидает только четверть россиян (25%). Вместе с тем, россияне не готовы ради снижения цен на продукты мириться со снижением их качества (88%), качества обслуживания (83%), дефицитом товаров первой необходимости (80%), необходимостью ездить на загородные рынки (75%). Отвечая на вопрос о роли государства на продовольственном рынке, респонденты высказались в пользу поддержки государством российского производителя (58%), госконтроля качества продовольствия (53%), поддержки развитие фермерства (43%).

"Всей душой переживая за отечественного производителя, радея за качество товаров и поддерживая развитие фермерства, россияне не готовы платить за это своим комфортом и мириться с сокращением привычного ассортимента и снижением его доступности. Идеи ограничительных мер со стороны государства поддержкой не пользуются: их негативные последствия для большинства вполне очевидны, а для старших поколений - и памятны", - прокомментировала результаты опроса руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14-15 апреля 2017 г. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.