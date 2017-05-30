Правительство РФ выделило 280 млн рублей на ремонт детского лагеря "Ласпи" в Севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Правительство РФ выделило бюджету Севастополя 280 млн рублей на ремонт детского оздоровительного лагеря "Ласпи". Постановление об этом во вторник опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить Министерству образования и науки РФ из резервного фонда правительства РФ в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 280 млн рублей для предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Севастополя на капитальный ремонт государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительный центр "Ласпи", - говорится в документе.
Детский оздоровительный лагерь "Ласпи", расположенный на Южном берегу Крыма, рассчитан на отдых и оздоровление детей в возрасте 7-15 лет. Ласпинская бухта, где он находится, - самое теплое место южного берега, среднегодовая температура воздуха в урочище Ласпи составляет плюс 15 градусов.
В 2016 году лагерь был закрыт на реконструкцию. Власти города отмечали, что основной причиной закрытия лагеря является низкая сейсмоустойчивость зданий, также была выявлена "абсолютная негодность" сетей водоснабжения, канализации и электросетей. Общая сумма средств на полное восстановление лагеря оценивается в 3,6 млрд рублей.
В бюджете 2017 года правительство Севастополя заложило средства в сумме более 70 млн рублей на восстановление коммуникаций в "Ласпи". Как во вторник сообщил ТАСС директор департамента образования Михаил Родиков, принятые меры позволят открыть лагерь 20 июня. Планируется, что в этом году в каждую из трех запланированных смен лагерь сможет принять порядка 200 детей. Однако для полного восстановления лагеря необходимы дополнительные средства.