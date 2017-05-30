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Facebook активировал кнопку "Я в безопасности" после шквала в Москве

Общество
30 мая, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

В последний раз социальная сеть активировала данную функцию после взрыва в метро Санкт-Петербурга

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook запустила функцию "Проверка безопасности" (Safety Check) для своих пользователей после прошедшего в Москве шквала. Эта функция позволяет пользователям оперативно сообщать, что они не пострадали в случае стихийного бедствия, катастрофы или теракта.

Теперь пользователи могут нажать "Я в безопасности", а его друзья и подписчики увидят это.

В последний раз Facebook активировал функцию "Проверка безопасности" (Safety Check) пользователей в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге.

В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливнем. В результате, по последним данным, в столице и Подмосковье погибли 16 человек. Число пострадавших приблизилось к 170. Синоптики не исключают, что ситуация может повториться.

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