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Собянин: почти 90% проголосовавших по программе реновации высказались за снос домов

Общество
30 мая, 20:14 дата обновления: 30 мая, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Мэр Москвы сообщил, что на данный момент в опросе приняли участие 44% собственников и нанимателей жилья в домах, которые включены в перечень для голосования

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Почти 90% собственников и нанимателей жилья, принявших участие в опросе по включению в программу реновации, поддержали снос их домов, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Сегодня проголосовали 44% собственников и нанимателей жилья в домах, которые включены в перечень для голосования. И 89,5% поддерживают включение их домов в программу, это в среднем. С одной стороны, это высокий процент, с другой - он распределяется неравномерно, есть дома, которые голосуют против, но подавляющее большинство домов активно голосуют за программу", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Голосование жителей началось в "Активном гражданине" 14 мая в 20:00 мск, в МФЦ с 15 мая 08:00 мск. Оно продлится до 15 июня.

О поправках к законопроекту

Как сообщил мэр Москвы, поправки к федеральному законопроекту о реновации жилищного фонда столицы появились благодаря общественному запросу.

"Предполагалось федеральный закон принять рамочным, а затем уже развить все эти темы в городском законодательстве, давая дополнительные гарантии или прописывая подробно все связанные с этим (реновацией) вопросы. Но так как возник общественный запрос, требования, чтобы основные гарантии были прописаны именно в федеральном законе, чтобы это была более прочная юридическая основа, мы поддерживаем эти мнения и вместе с депутатами Госдумы работаем над этим", - сказал Собянин.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для запуска программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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