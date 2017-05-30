Собянин: программу реновации необходимо апробировать в Москве до внедрения в регионах РФ

"Химки" победили "Зенит" в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 30 мая, 21:25
Кэти Дува: команда Уорда пыталась переманить тренера КовалеваСпорт 30 мая, 21:20
Томашевский победил Багдасаряна в первом туре чемпионата Европы по шахматамСпорт 30 мая, 21:02
СМИ: Трамп рассматривает на пост главы ФБР бывшего заместителя главы бюроМеждународная панорама 30 мая, 20:48
Генменеджер "Вашингтона": клуб не собирается обменивать ОвечкинаСпорт 30 мая, 20:41
Дарья Касаткина вышла во второй круг Roland GarrosСпорт 30 мая, 20:04
Цена акций Amazon.com впервые превысила $1 тыс.Экономика и бизнес 30 мая, 19:58
Чемпион мира по боксу Лебедев не против провести бой- реванш с ГассиевымСпорт 30 мая, 19:50
Шарапова заняла 23-е место в рейтинге самых популярных спортсменов по версии ESPNСпорт 30 мая, 19:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Программа реновации, прежде чем применяться в регионах России, должна пройти "обкатку" в столице, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Конечно, было бы правильно обкатать ее (программу реновации) на одном регионе, тем более у Москвы есть огромный 20-летний опыт по сносу пятиэтажек, а затем уже посмотреть, насколько ее возможно применить в других регионах", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Первая программа сноса ветхих жилых пятиэтажек в столице началась в 1999 году, в нее в качестве подлежащих расселению и сносу вошли 1722 так называемых хрущевки общей площадью 6,3 млн кв. м.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Список домов, попадающих под снос, должен быть определен примерно к июлю нынешнего года, после чего станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м. При этом в списке для голосования жителей, в который вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы, - 4,5 тыс. домов вместо заявленных изначально 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.
На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".
Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.
В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.