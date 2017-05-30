Собянин: программу реновации необходимо апробировать в Москве до внедрения в регионах РФ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Программа реновации, прежде чем применяться в регионах России, должна пройти "обкатку" в столице, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, было бы правильно обкатать ее (программу реновации) на одном регионе, тем более у Москвы есть огромный 20-летний опыт по сносу пятиэтажек, а затем уже посмотреть, насколько ее возможно применить в других регионах", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Первая программа сноса ветхих жилых пятиэтажек в столице началась в 1999 году, в нее в качестве подлежащих расселению и сносу вошли 1722 так называемых хрущевки общей площадью 6,3 млн кв. м.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Список домов, попадающих под снос, должен быть определен примерно к июлю нынешнего года, после чего станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м. При этом в списке для голосования жителей, в который вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы, - 4,5 тыс. домов вместо заявленных изначально 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.