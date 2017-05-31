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Моряки российского судна в Приморье заявили о долге по зарплате более 3 млн рублей

Общество
31 мая, 6:17 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Помимо проблем с выплатой зарплаты, некорректно выполняются заявки по снабжению

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Моряки теплохода "Горнозаводск", стоящего в порту Подъяпольск в Приморье, обратились в Дальневосточную региональную организацию Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) с жалобой на долг по зарплате примерно за 3 месяца, который превышает 3 млн рублей, сообщил ТАСС председатель ДВО РПСМ Николай Суханов.

"Задолженность по зарплате составляет более 3 млн рублей. Нами подготовлено обращение в транспортную прокуратуру и капитану порта Находка. На судне приостановлены все грузовые операции, моряки отказываются от работы до выполнения их требований", - сообщил Суханов.

В письме в адрес ДВО РПСМ, подписанном 11 моряками, отмечается, что, помимо проблем с выплатой зарплаты, некорректно выполняются заявки по снабжению.

"В течение месяца на судне отсутствуют элементарные средства гигиены, как то: туалетная бумага, стиральный порошок, моющие средства для камбуза и буфетной (покупаются за свой счет). Рабочая обувь, перчатки не выдаются вовсе. <...> Конвенционное оборудование: вторая РЛС, Navtex на мостике, аварийный дизель-генератор находится в нерабочем состоянии. В машинном отделении, в работе находится только один вспомогательный дизель-генератор, второй в нерабочем состоянии. На судне в данный момент не укомплектован экипаж 2-м механиком", - говорится в письме в адрес ДВО РПСМ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Горнозаводск" работает под российским флагом, судовладелец - компания "МВ-Лайн" (Владивосток). ТАСС пока не располагает комментарием компании-судовладельца.

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