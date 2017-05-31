Кабмин выделил Минздраву 1,2 млрд рублей на закупку вакцины против полиомиелита

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минздраву России 1,192 млрд рублей для профилактики полиомиелита. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Согласно документу, выделенная сумма обеспечит закупку 1,11 млн доз инактивированной вакцины с целью профилактики полиомиелита у детей из групп риска.

"Это позволит провести трехкратную иммунизацию не менее 370 тыс. детей из групп риск", - говорится в документе.

Отмечается, что принятое решение направлено на минимизацию риска потенциальной угрозы распространения полиомиелита.