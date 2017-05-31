Кабмин выделил Минздраву 1,2 млрд рублей на закупку вакцины против полиомиелита

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минздраву России 1,192 млрд рублей для профилактики полиомиелита. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.
Согласно документу, выделенная сумма обеспечит закупку 1,11 млн доз инактивированной вакцины с целью профилактики полиомиелита у детей из групп риска.
"Это позволит провести трехкратную иммунизацию не менее 370 тыс. детей из групп риск", - говорится в документе.
Отмечается, что принятое решение направлено на минимизацию риска потенциальной угрозы распространения полиомиелита.