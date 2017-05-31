Народные песни о Крымском мосте будут исполнены на "Новой волне" в Сочи

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая./ТАСС/. Лучшие созданные энтузиастами народные песни, посвященные строящемуся мосту через Керченский пролив, будут исполнены звездами эстрады на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Инфоцентр "Крымский мост" запускает творческий конкурс, в котором может принять участие любой желающий. Для этого необходимо написать стихотворение или песню про строящийся мост в Крым. Лучшая композиция будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что автор лучшего произведения примет участие в съемках клипа. Самую интересную поэзию опубликуют в сборнике "Крымский мост", а автора наиболее яркого стихотворения ждет поездка на стройку века.

Инфоцентр отмечает, что с начала строительства Крымского моста на официальную почту проекта приходят десятки стихотворений и текстов песен. "Теперь авторы могут принять участие в конкурсе и побороться за главный приз", - говорится в сообщении.

Пятого августа 2017 года итоги подведет профессиональное жюри, в составе которого Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, уроженка Керчи Алена Свиридова, продюсеры и композиторы - Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко.

Команду строителей в жюри представляет один из проектировщиков Крымского моста Константин Хоменко, он одним из первых посвятил строящемуся мосту песню "Я забиваю сваю".

Историческое событие

Народная артистка России певица Валерия уверена, что желающих принять участие в творческом конкурсе будет не мало.

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"Многие захотят не просто побороться за главный приз, но и таким образом стать частью этого важного исторического события - строительства Крымского моста. Я всем желаю удачи, в том числе и членам жюри, ведь нам тоже будет непросто сделать выбор", - отметила она.

Телеведущая и член Общественного совета по строительству Крымского моста Лариса Вербицкая в свою очередь отметила, что сегодня не только крымчане, но и вся Россия ждет запуска движения по Крымскому мосту.

"Я вхожу в состав Общественного совета по строительству этого объекта и каждый раз, когда попадаю на стройку и вижу, сколько людей там трудится, какую кропотливую работу они делают: вяжут арматуру, закручивают болты, красят, монтируют, бетонируют, - поражаюсь масштабу. Уверена, что среди участников конкурса будет и немало самих строителей", - отметила она.

Прием заявок ведется на официальном сайте моста до 31 июля 2017 года. Отправить свою работу можно через специальную форму обратной связи на странице конкурса. Там же можно будет поддержать понравившиеся произведения.

Мост в Крым

Крымский мост, который соединит полуостров с материковой Россией, возводится через Керченский пролив за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд руб.

Мост станет самым протяженным в России. Его длина - 19 км. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. Готово уже более 310 опор из 595. Погружено более 5 тыс. свай из почти 7 тыс. Смонтировано 55 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений, из них почти 8 тыс. тонн - это судоходные арки. Ввод автомобильной части запланирован на декабрь 2018 года, железнодорожной - на декабрь 2019.