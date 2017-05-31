Собянин: дом исключат из программы реновации при решении большинства жителей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Дом, подпадающий под действие программы реновации жилищного фонда столицы, может быть исключен из программы, если большинство собственников или нанимателей квартир в нем примут соответствующее решение. Сделать это можно на любом этапе реализации программы, заявил в интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.

"Принципиальная позиция в городском законе и в проекте федерального: вхождение в программу гораздо сложнее, чем выход из нее. Если для вхождения необходимо набрать две трети голосов, причем только в период, когда эта программа формируется, то выйти из нее можно решением большинства собственников или нанимателей в любой период. Это очень важный механизм, который почему-то тонет в обсуждении, хотя, на мой взгляд, это принципиальное положение. Люди должны оставаться хозяевами своей судьбы", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что это "одна из главных гарантий", которую власти дают жителям.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для запуска программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.