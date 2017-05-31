Общежития и коммуналки могут включить в программу реновации при согласии 2/3 жителей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Общежития и коммуналки могут быть включены в программу реновации жилищного фонда столицы, если две трети их жителей выскажутся за такое решение и обратятся с соответствующей просьбой к городским властям. Об этом в интервью ТАСС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Общежития, которые подпадают под реновацию, по сути, не общежития, а дома, где люди живут по договорам социального найма. Эти дома можно включать в программу, даже если они в список для голосования не вошли. Жильцы могут провести собрания и, если две трети выскажутся за, обратиться с просьбой о включении в программу. То же касается и домов коридорного типа, другими словами, - коммуналок", - сказал Собянин.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей значится чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для запуска программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.