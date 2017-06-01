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Глава Минэнерго РФ мечтал о карьере профессионального баскетболиста

Общество
1 июня, 8:03 UTC+3

Александр Новак признался, что по-прежнему любит баскетбол и по возможности участвует в различных любительских соревнованиях

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Министр энергетики РФ Александр Новак во время V благотворительного баскетбольного матча, май 2017 года

Министр энергетики РФ Александр Новак во время V благотворительного баскетбольного матча, май 2017 года

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак в юности мечтал о карьере профессионального баскетболиста. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По его словам, в пятом классе он попал в ДЮСШ в Норильске, где и начал заниматься баскетболом. "В пятом классе попал в норильскую ДЮСШ. Мы тогда переехали из одного района города в другой. Я пошел в новую школу и попался на глаза тренеру, набиравшему мальчишек в секцию баскетбола", - поделился Новак.

Новак отметил, что попал к отличному тренеру Юрию Юрченко, который воспитал многих хороших спортсменов, выступавших на приличном уровне, в том числе в национальной сборной. "Например, Александр Мелешкин и Максим Кропачев поиграли в легендарном ЦСКА у Владимира Гомельского, они до сих пор регулярно выходят на паркет в матчах ветеранов; словом, я оказался в надежных руках отличного специалиста. На базе школы Юрий Георгиевич, по сути, сформировал сборную города по нашему году рождения, и мы играли одним составом несколько лет, на первенство края, в чемпионате России, объездили практически всю страну - от Москвы, Киева и Прибалтики до Череповца, Омска и Новосибирска. Я сначала был разыгрывающим, потом в институте играл на позиции нападающего", - добавил Новак.

Свой рост - 185 сантиметров - министр называет "скромным" для баскетбола. "Хотя в какой-то момент я даже мечтал о карьере профессионального спортсмена. По-прежнему люблю баскетбол и по возможности участвую в различных любительских соревнованиях. Может, прозвучит не очень скромно, но недавно вместе с вице-премьером Аркадием Дворковичем и министром спорта Павлом Колобковым мы победили на турнире Московской школы управления "Сколково", - сказал Новак.

На баскетбольной площадке в таких турнирах, по словам Новака, все серьезно, "там не существуют чинов и рангов, все равны".

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