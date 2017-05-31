Хуснуллин: каждый квартал по программе реновации будут проектировать индивидуально

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Каждый квартал, который будет построен в рамках программы реновации жилья в столице, будет проектироваться индивидуально. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-завтрака заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Особенности застройки новых кварталов будут зависеть от конкретных условий расположения участков. В каждом квартале будет совершенно индивидуальный подход, так как везде разная ситуация, и в некоторых кварталах придется строить плотнее, чтобы переселить людей в те же районы, где они проживают сейчас", - отметил Хуснуллин.

Заместитель мэра пояснил, что в целом плотность застройки составит не более 20-25 тыс. квадратных метров на гектар. Он добавил, что высоту домов для переселенцев тоже будут определять индивидуально в каждом случае. "Есть участки, где на месте снесенных пятиэтажек появятся дома такой же высотности, а где-то возможно и размещение новых высотных доминант", - пояснил заммэра. По словам Хуснуллина, в проектировании кварталов будут принимать участие лучшие российские и зарубежные архитекторы.

Ранее сообщалось о старте конкурса по разработке архитектурной концепции жилых кварталов в рамках программы реновации. Участникам предстоит разработать концепцию квартального зонирования территории городского района. Под разработку проектов по программе власти предложат первые пять площадок.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей значится чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для запуска программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.