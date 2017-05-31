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Власти Москвы предупредили о возможном ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды

Общество
31 мая, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Сотрудники ЦОДД просят автомобилистов быть аккуратными на дорогах и, по возможности, пользоваться общественным транспортом

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) предупреждает о возможном ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за плохой погоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

"В Москве прогнозируется ухудшение погодных условий - просим водителей быть более внимательными на дорогах. По данным МЧС, сегодня до 22 часов в Москве ожидаются дождь, гроза, местами порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации", - говорится в сообщении.

Возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных рекламных конструкций. В связи с этим возросла вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, пояснили в пресс-службе.

ЦОДД также опубликовал предупреждения о непогоде на дорожных табло.

"Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом", - отметили в пресс-службе.

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