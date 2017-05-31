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Совфед одобрил закон об ответственности за склонение детей к суициду

Общество
31 мая, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Документом вводится наказание за организацию так называемых групп смерти и онлайн-игр суицидальной тематики, таких как "Беги или умри"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида.

Основные изменения вносятся в Уголовный и в Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями 110.1 и 110.2 - "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства". Они предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних.

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Как ранее сообщила зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, документом вводится наказание за организацию так называемых групп смерти и онлайн-игр суицидальной тематики, таких как "Беги или умри".

Согласно закону, организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также путем призывов к совершению самоубийства, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового, добавила она. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или интернета, предлагается карать лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Кроме того, действующая статья 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" дополняется нормами о повышенной ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних и беременных. Максимальное наказание за доведение детей и подростков до суицида устанавливается в виде 8 лет лишения свободы, сообщила Мизулина.

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