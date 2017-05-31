Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин приехал в старообрядческий Рогожский духовный центр в Москве

Общество
31 мая, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

В храме Рождества Христова президент посетил выставку "Сила духа и верность традиции"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приехал в Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве.

Глава государства осматривает в храме Рождества Христова выставку "Сила духа и верность традиции", собравшую уникальные памятники старообрядческой культуры XVI-XX веков. Многие экспонаты впервые представлены широкой публике. В экспозиции, в частности, находятся дораскольные и более поздние иконы, редкие печатные и рукописные книги, пластинка с записью старообрядческого хора начала XX века, и др.

Вводный раздел выставки рассказывает о начале Раскола православной церкви и деятельности протопопа Аввакума, а также об основных событиях в истории Рогожского центра. Часть выставки посвящена прославленным купцам и меценатам, имевшим отношение к Рогожской старообрядческой общине - Морозовым, Рябушинским и др. Еще одна тема экспозиции касается любви к Родине и защиты отечества, что призвано развеять бытующее иногда мнение о том, что старообрядцы, не принявшие церковную реформу середины XVII века, находились в оппозиции к государству.

Как ожидается, после выставки в сопровождении митрополита Московского и всея Руси РПСЦ Корнилия Путин посетит кафедральный Покровский собор.

Историко-архитектурный комплекс в Рогожской слободе, где сформировался центр русского старообрядчества, приемлющего священство (Белокриницую иерархию), в настоящее время насчитывает 50 строений. Здесь располагается Митрополия Русской православной старообрядческой церкви.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
2
МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе
3
Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве
5
В доме Джона Леннона в Ливерпуле совершено убийство троих человек
6
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама