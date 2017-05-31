В День русского языка в Дании откроют памятник Пушкину

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Памятник Александру Пушкину откроют в День русского языка в столице Дании Копенгагене. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

"В рамках празднования 6 июня, в День русского языка в Дании при участии представительства Россотрудничества в Копенгагене откроют памятник Александру Сергеевичу Пушкину, - сообщили в агентстве. - Церемония будет приурочена к дню рождения великого русского поэта, отмечаемому в этот день".

В ведомстве также сообщили, что церемония открытия состоится в Королевской Библиотеке датской столицы, в церемонии примут участие министр культуры Дании, члены парламента и королевской семьи.

В Россотрудничестве напомнили, что памятники великому русскому поэту есть в нескольких десятках стран, среди которых Молдавия, Франция, Испания, Индия, Китай.