Наблюдатели зафиксировали лишь шесть попыток списывания на ЕГЭ 29 мая

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Наблюдатели зафиксировали по стране шесть попыток воспользоваться телефоном или шпаргалкой на первом едином государственном экзамене (ЕГЭ), прошедшем 29 мая. Об этом сообщил руководитель глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".
"На первом экзамене 29 мая было шесть случаев по всей стране", - отметил он.
Глава ведомства добавил, что по статистике попыток списывания во время ЕГЭ становится меньше.
Основный этап ЕГЭ в России стартовал 29 мая, он продлится до 1 июля. Выпускники сдавали экзамены по информатике и географии. ЕГЭ по географии сдавали 65,5 тысяч человек, по информатике - 21,5 тысяч человек.