МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в ЦФО и ПФО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Центральный региональный центр МЧС России распространил экстренное предупреждение об усилении ветра до 24 метров в секунду в 22 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России, "31 мая от Гидрометцентра России были получены предупреждения об ухудшении погодных условий в ряде областей Центрального и Приволжского регионов". Под воздействие неблагоприятных явлений попадают Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Курская, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Пермский край.

"С 31 мая по 1 июня на территории этих регионов ожидаются метеорологические явления в виде выпадения обильных осадков, местами с грозами, возможен град, а также усиление ветра до 24 м/с", - уточнили в ЦРЦ. Сильный ветер может стать причиной нарушения электроснабжения, повреждения линий электропередачи и линий связи, повышается вероятность обрушения слабо укрепленных, ветхих, широкоформатных рекламных конструкций и кровли зданий.

ЦРЦ МЧС России рекомендует населению не покидать свои дома без крайней необходимости, отказаться от использования личного автотранспорта, избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций, при необходимости оказания помощи сообщать по телефонам экстренных служб спасения - 101.

В настоящее время подразделения МЧС России Центрального и Приволжского федеральных округов переведены в режим повышенной готовности. "Проводится информирование населения о прогнозируемой обстановке путем рассылки СМС-сообщений операторов сотовой связи, информация выводится на терминальные комплексы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения, размещается на официальных сайтах главных управлений МЧС России, а также на сайте Центрального регионального центра МЧС России", - сказал представитель ЦРЦ.

Кроме того, развернуты штабы по контролю за обстановкой, проверена готовность резервных источников электропитания, увеличена группировка аварийно-спасательных подразделений и энергетических служб, находящихся на дежурстве.