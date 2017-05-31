Домостроительные комбинаты Москвы справятся с заказами в ходе программы реновации

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Домостроительные комбинаты столицы имеют достаточное количество мощностей для того, чтобы выполнить заказы по программе реновации жилья. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Девять домостроительных комбинатов, работающих в Москве, выдают около 2 млн кв. м жилья в год. Большая часть жилья, которую построят в Москве по программе реновации, будет монолитной, мощностей наших ДСК по производству панелей городу вполне хватит", - сказал Левкин.

Как ранее сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, примерно 70% домов, которые возведут на месте старых пятиэтажек, будут монолитными.

Левкин также отметил, что при необходимости домостроительные комбинаты смогут увеличить объем производства. "Я уверен, что при возникшей потребности мощности комбинатов можно будет нарастить", - отметил он.

О программе реновации

Всего для сноса было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс.

Пятиэтажный дом может попасть в программу реновации Москвы, если его техническое состояние неудовлетворительное и более 70% опрошенных жителей поддерживают участие в программе. Жители Москвы, чьи дома будут снесены в рамках реновации, получат квартиры такой же или большей общей площади.