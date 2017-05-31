Антон Цветков снимает свою кандидатуру с выборов в новый состав Общественной палаты

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты (ОП) РФ Антон Цветов заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов в третью часть шестого созыва ОП и сконцентрируется на создании нового общественного движения.
"Я снимаю свою кандидатуру с выборов в третью часть Общественной палаты нового состава, поскольку буду заниматься созданием нового общественного движения "За реальные дела", - сказал ТАСС Цветков. Он отметил, что создание нового общественного движения потребует полной самоотдачи.
В настоящий момент завершается формирование нового состава Общественной палаты. 20 марта был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о формировании первой части ОП из 40 человек. В ее обновленный состав по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин.
23 марта завершился второй этап формирования Общественной палаты, в ее состав были делегированы представители региональных общественных палат. В настоящий момент первые две части нового состава Общественной палаты выбирают третью часть ОП, в которую войдут представители НКО. Голосование по формированию третьей части палаты завершится 5 июня. Всего в составе ОП будет 168 человек.