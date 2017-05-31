Туроператорам, которые заполняют в низкий сезон курорты РФ, могут выделить субсидии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Туроператорам, которые в низкий сезон заполняют российские курорты, могут начать выделять субсидии в рамках новой федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию туризма. Такое предложение подготовил Ростуризм, сообщил глава ведомства Олег Сафонов в интервью "Российской газете".

"Для повышения доступности внутреннего туризма мы подготовили предложение включить в редакцию следующего этапа федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма пункт о выделении субсидий туроператорам, заполняющим российские курорты в низкий сезон", - сказал он.

По словам Сафонова, это должно снизить цены на турпродукт, который включает проезд, проживание, экскурсии.

Глава Ростуризма напомнил, что в настоящий момент готовится новая ФЦП, которая будет действовать с 2019 по 2025 годы, а нынешняя программа рассчитана до 2018 года. Сафонов отметил, что концепция программы должна быть внесена в правительство до конца года.

"Из направлений, которые, на наш взгляд, должны быть учтены в концепции, это кластерный подход, развитие отдельных видов туризма, например круизного, пляжного, - сказал он. - Также важно предусмотреть субсидирование процентных ставок по кредитам для бизнеса, развивающего туристскую инфраструктуру".