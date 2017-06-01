В России отмечают Международный день защиты детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Международный день защиты детей отмечают 1 июня в России. По данным Росстата на начало года, в РФ около 29,6 млн детей и подростков в возрасте до 18 лет.

"Международный день защиты детей - это важный день для каждого из нас. Мы делаем все для того, чтобы создать для наших детей благоприятные условия для обучения и развития - это приоритетное направление работы нашего министерства и всего государства", - сказала ТАСС министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Она подчеркнула, что в особой заботе и внимании нуждаются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-сироты. "Важно, что сегодня адресная работа, направленная на развитие качества образования и сопровождения таких ребят, проходит в ежедневном приоритетном порядке. Я уверена, что на федеральном и региональном уровнях будет появляться все больше проектов, позволяющих нашим детям раскрывать свои способности и проявлять таланты", - отметила Васильева.

Детский отдых

В этом году День защиты детей в нашей стране имеет особое значение в связи с приближающейся годовщиной трагедии в карельском лагере "Парк-отель "Сямозеро". Почти год назад, 18 июня, во время туристического похода по водоему погибло 14 детей. Этот случай заставил власти во многом пересмотреть государственную политику в сфере детского отдыха.

В частности, был назначен куратор этого вопроса, им стало Минобрнауки, тогда как раньше ответственность одновременно делили между собой сразу несколько ведомств и региональные власти. Кроме того, был принят ряд документов, которые положили начало более строгому регулированию сферы детского отдыха. Проект плана мероприятий по реализации основ государственного контроля за работой детских лагерей будет внесен в правительство в ближайшие три месяца. Его разработка также поручена Министерству образования и науки.

Ситуация с проведением летней оздоровительной кампании остается на постоянном контроле Роспотребнадзора. По данным территориальных органов ведомства, в летнюю оздоровительную кампанию 2017 года планируется отдых более 5 млн детей в 44 тыс. организаций. В приоритетном порядке будет обеспечен отдых социально незащищенных групп детей (детей-сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей). В частности, планируется отдых более 330 тыс. детей данной категории. Кроме того, в оздоровительных лагерях ожидают более чем 76 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

По результатам проверок за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзор выдал более 17,5 тыс. предписаний, реализация которых направлена на приведение детских лагерей в соответствие с нормами. К числу включенных приоритетных мероприятий относится проведение ремонтных работ, улучшение функционирования систем водоснабжения и отопления, совершенствование материально-технической базы пищеблоков, улучшение материально-технической базы жилых помещений и медицинских пунктов.

Десятилетие детства

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства. В нем отмечается, что это решение принято "в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства".

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, этот проект станет продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей, реализация которой завершается в этом году. "Мы уверены, что указ станет закономерным продолжением Национальной стратегии в интересах детей, которую Владимир Владимирович Путин утвердил пять лет назад. Таким образом, вопросы защиты детства подтверждены главой государства на предстоящее десятилетие как важнейшие и приоритетные", - сказала Матвиенко.

В свою очередь глава Минобрнауки Ольга Васильева отметила, что указ президента - одно из важнейших событий. В течение трех месяцев ее ведомство должно представить план реализации Десятилетия детства, который затронет очень большой комплекс вопросов. "Это и воспитание, и образование, это и вопросы дополнительного образования, это вопросы детского отдыха, … это дети-сироты и дети с ОВЗ, и семейные вопросы, и наша работа с родителями. То есть весь комплекс вопросов, которыми занимается Министерство образования и науки, только, я думаю, это будет более детально и более глубоко", - отметила Васильева.

О готовности поддержать проект со стороны Русской православной церкви заявил митрополит Волоколамский Иларион. "РПЦ, наряду с другими религиями, будет всемерно поддерживать этот масштабный проект и принимать участие в его реализации", - сказал он.

Меры господдержки семей с детьми

В последние годы в России были введены новые меры государственной поддержки детей и семей с детьми. Это, в частности, материнский капитал, который можно потратить на образование детей, улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей.

В 2017 году размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), по состоянию на 1 мая 2017 года в России выдано более 8 млн сертификатов на маткапитал. Большая часть семей, подавших заявления в ПФР (93,7%), хотят направить средства маткапитала на улучшение жилищных условий. На образование детей принято 405,8 тыс. заявлений о распоряжении, на формирование накопительной пенсии матери - 3,5 тыс. заявлений, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей- инвалидов, - 61 заявление.

В 2013 году введено пособие на третьего и последующих детей. В 2017 году ежемесячная денежная выплата была установлена в 67 регионах. Выплата назначается в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Размер ежемесячной выплаты установлен в субъекте РФ с учетом величины регионального прожиточного минимума для детей. В среднем по России ее размер в 2017 году составляет 10 тыс. рублей в месяц.