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Маск покинет советы при Белом доме, если США выйдут из Парижского соглашения по климату

Общество
1 июня, 1:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Предприниматель заявил, что "сделал все возможное", предоставляя президенту Дональду Трампу свои рекомендации не выходить из соглашения

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НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что больше не будет помогать в работе советов при Белом доме, если президент США Дональд Трамп примет решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Об этом бизнесмен, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, написал в среду в своем микроблоге в Twitter.

Маск отметил, что "не знает, как будет развиваться ситуация" относительно участия США в договоренности. Предприниматель заверил, что "сделал все возможное", предоставляя Трампу свои рекомендации не выходить из соглашения.

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В Twitter Маска спросили о том, что он сделает, если американский лидер все же не последует этим советам. Бизнесмен указал, что у него "не будет иного выбора", кроме как выйти из советов при Белом доме. Предприниматель в настоящее время входит в несколько таких консультационных органов, занимающихся, в частности, созданием рабочих мест в высокотехнологичной сфере, стратегическим планированием и развитием инфраструктуры.

Ранее в среду ряд американских СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что глава администрации США уже принял решение выйти из соглашения. Трамп еще до выборов подвергал его резкой критике.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

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