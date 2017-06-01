Кузнецова: проект "Наставничество" будет противостоять криминальной субкультуре

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает противопоставить подростковой криминальной субкультуре альтернативную идею, в частности, проект "Наставничество". Такое мнение она высказала ТАСС, комментируя обращение общественной организации "Русский академический фонд", которая просит инициировать законодательные поправки, ограничивающие доступ несовершеннолетних к интернет-сообществам криминальной тематики.
"Важно давать альтернативную идею, задачу, которая сможет объединить конструктивно", - сказала Кузнецова. По ее словам, одной из таких идей, которая может противостоять "блатной романтике", может стать общественный проект "Наставничество", который 3 июня будет представлен в Ижевске. "Проект "Наставничество" - это личное кураторство не только сирот, но и выпускников сиротских учреждений, детей у которых выявлено девиантное поведение, сопровождение, советы (подросткам)", - рассказала Кузнецова.
Проект "Наставничество", направленный на социализацию так называемых трудных подростков через систему индивидуального сопровождения, начал разрабатывать врио главы Удмуртии Александр Бречалов в бытность секретарем Общественной палаты РФ. В пресс-службе детского обмудсмена сообщили, что сейчас в Удмуртии организовано обучение представителей НКО и сотрудников органов исполнительной власти региона, сформирована дорожная карта реализации программы, проведены первые собеседования с подростками и потенциальными наставниками. А уже к 1 сентября планируется, что 100 наставников начнут активно работать со своими подопечными.