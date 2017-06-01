Эксперт: заболеваемость вирусным гепатитом в Поморье вдвое ниже, чем по СЗФО

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июня. /ТАСС/. Заболеваемость вирусными гепатитами В и С в Архангельской области вдвое ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу, но сопоставима с заболеваемостью в целом по РФ. Об этом ТАСС сообщила в кулуарах форума в рамках федерального проекта "Индустрия здравоохранения-2017: в фокусе внимания - вирусные гепатиты", который проходит в Архангельске, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ в СЗФО Елена Эсауленко.

"Заболеваемость - это официальные данные, это пациенты, которые состоят на диспансерном учете. <…> По СЗФО заболеваемость превышает средний уровень по РФ чуть меньше, чем в два раза. В Архангельской области заболеваемость на 100 тыс. населения - впервые выявленных больных - равна (уровню) по РФ, ниже, чем по СЗФО. Более 2,5 тысячи человек состоят на учете, которые обследованы - это те люди, которые нуждаются в терапии", - сказала Эсауленко.

По ее словам, СЗФО дает значительное превышение по данному показателю за счет Санкт-Петербурга: в мегаполисе как выше заболеваемость, так и лучше диагностика.

Арктическая зона

Как отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Ирина Шестакова, очень большая разница в заболеваемости вирусными гепатитами наблюдается и среди регионов Арктической зоны РФ.

"Есть достаточно богатые регионы. При этом уровень пораженности населения высок. Все зависит от того, какой идет приток населения, сколько внимания уделяется этой проблеме. <…> Вся Арктическая зона разная. Вашему региону (Архангельской области) надо ежегодно лечить около 500-600 человек в обязательном порядке, есть регионы соседние, где нужно лечить 1200-1500 человек, - пояснила Шестакова, - у вас (в Архангельской области - прим. ТАСС) более благополучная ситуация - в силу территориального расположения. Есть регионы более "проходные", где большой приток и отток населения. Какое-то время это будет спасать, но не значит, что это будет постоянно".

Ласковый убийца

Как рассказал ТАСС главный инфекционист Архангельской области Владимир Агафонов, вирусные гепатиты В и С коварны тем, что больной долгое время не подозревает о заболевании. "Их не зря называют ласковыми убийцами, человек их не ощущает до стадии декомпенсации. У некоторых пациентов биохимия крови может поменяться, а у некоторых может оставаться нормальной. Единственный способ - пойти в поликлинику и сдать кровь на гепатиты В и С", - сказал Агафонов, заметив, что такая возможность есть в любой ЦРБ региона.

Как отметила Эсауленко, лечение одного больного может стоить около миллиона рублей. "Если просчитать схему, которая без интерферона, они стремятся в 100% (излечиваемость пациентов - прим. ТАСС) - это миллион на человека", - сказала эксперт. При этом 80% пациентов находятся в трудоспособном возрасте.

Как сказала заместитель министра здравоохранения Архангельской области Ольга Тюрикова, по итогам форума в регионе будет усовершенствована лабораторная диагностика вирусных гепатитов. Региону также будут даны рекомендации по изменению подходов к лечению таких пациентов, что поможет повысить качество их жизни.