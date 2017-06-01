Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: заболеваемость вирусным гепатитом в Поморье вдвое ниже, чем по СЗФО

Общество
1 июня, 11:02 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 1, июня. /ТАСС

По СЗФО заболеваемость превышает средний уровень по стране почти в два раза

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июня. /ТАСС/. Заболеваемость вирусными гепатитами В и С в Архангельской области вдвое ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу, но сопоставима с заболеваемостью в целом по РФ. Об этом ТАСС сообщила в кулуарах форума в рамках федерального проекта "Индустрия здравоохранения-2017: в фокусе внимания - вирусные гепатиты", который проходит в Архангельске, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ в СЗФО Елена Эсауленко.

"Заболеваемость - это официальные данные, это пациенты, которые состоят на диспансерном учете. <…> По СЗФО заболеваемость превышает средний уровень по РФ чуть меньше, чем в два раза. В Архангельской области заболеваемость на 100 тыс. населения - впервые выявленных больных - равна (уровню) по РФ, ниже, чем по СЗФО. Более 2,5 тысячи человек состоят на учете, которые обследованы - это те люди, которые нуждаются в терапии", - сказала Эсауленко.

По ее словам, СЗФО дает значительное превышение по данному показателю за счет Санкт-Петербурга: в мегаполисе как выше заболеваемость, так и лучше диагностика.

Арктическая зона

Как отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Ирина Шестакова, очень большая разница в заболеваемости вирусными гепатитами наблюдается и среди регионов Арктической зоны РФ.

"Есть достаточно богатые регионы. При этом уровень пораженности населения высок. Все зависит от того, какой идет приток населения, сколько внимания уделяется этой проблеме. <…> Вся Арктическая зона разная. Вашему региону (Архангельской области) надо ежегодно лечить около 500-600 человек в обязательном порядке, есть регионы соседние, где нужно лечить 1200-1500 человек, - пояснила Шестакова, - у вас (в Архангельской области - прим. ТАСС) более благополучная ситуация - в силу территориального расположения. Есть регионы более "проходные", где большой приток и отток населения. Какое-то время это будет спасать, но не значит, что это будет постоянно".

Ласковый убийца

Как рассказал ТАСС главный инфекционист Архангельской области Владимир Агафонов, вирусные гепатиты В и С коварны тем, что больной долгое время не подозревает о заболевании. "Их не зря называют ласковыми убийцами, человек их не ощущает до стадии декомпенсации. У некоторых пациентов биохимия крови может поменяться, а у некоторых может оставаться нормальной. Единственный способ - пойти в поликлинику и сдать кровь на гепатиты В и С", - сказал Агафонов, заметив, что такая возможность есть в любой ЦРБ региона.

Как отметила Эсауленко, лечение одного больного может стоить около миллиона рублей. "Если просчитать схему, которая без интерферона, они стремятся в 100% (излечиваемость пациентов - прим. ТАСС) - это миллион на человека", - сказала эксперт. При этом 80% пациентов находятся в трудоспособном возрасте.

Как сказала заместитель министра здравоохранения Архангельской области Ольга Тюрикова, по итогам форума в регионе будет усовершенствована лабораторная диагностика вирусных гепатитов. Региону также будут даны рекомендации по изменению подходов к лечению таких пациентов, что поможет повысить качество их жизни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,2-0,75 п.п.
2
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
3
Синоптики вновь обьявили штормовое предупреждение в Москве
4
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде
Темы дня
Загрузка...
Реклама